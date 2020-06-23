2020/06/23 | 12:50 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشف عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو, الثلاثاء , عن وجود ثلاثة ترليونات دينار تركها رئيس الوزراء ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خلافا لروايات الحكومة.. المالية النيابية: معلوماتنا تؤكد وجود 3 ترليونات في الخزينة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خلافا لروايات الحكومة.. المالية النيابية: معلوماتنا تؤكد وجود 3 ترليونات في الخزينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).