2020/06/23 | 12:50 - المصدر: سومر نيوز
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خلافا لروايات الحكومة.. المالية النيابية: معلوماتنا تؤكد وجود 3 ترليونات في الخزينة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشف عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو, الثلاثاء , عن وجود ثلاثة ترليونات دينار تركها رئيس الوزراء ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خلافا لروايات الحكومة.. المالية النيابية: معلوماتنا تؤكد وجود 3 ترليونات في الخزينة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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