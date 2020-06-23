في تصعيدٍ جديد.. عمليات “فاثبتوا” تُهدّد “الجولاني” وتطالب بإطلاق سراح قادتها المعتقلين في إدلب

2020/06/23 | 12:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهت الفصائل الإٍسلامية المنضوية تحت قيادة غرفة عمليات “فاثبتوا” بياناً هددت فيه “هيئة تحرير الشام”، بتحمل تبعات ما قامت به من اعتقالات طالت قياديّين فيها هما “أبو مالك التلي” و”أبو صلاح الأوزبكي”.وطالب البيان الموقع…

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