2020/06/23 | 12:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق: طائرات فرنسية تشن غارات على مواقع “داعش” في سامراء يتبع..

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