2020/06/23 | 12:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل واصابة خمسة اشخاص بنزاع مسلح شمال محافظة اربيل

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