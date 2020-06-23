نائب يكشف عن مناقشة البرلمان يوم غد الاعتداءات التركية

2020/06/23 | 12:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص حذر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي ، من مغبة اي تدخل عسكري تركي في شمال العراق ، مؤكدا أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار المنطقة .وقال “للعهد نيوز” ، أن “جلسة يوم غد لمجلس النواب ستشهد مناقشة الاعتداءات التركية الذي استخدم الأراضي العراقية وأجواءه دون موافقة […]

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