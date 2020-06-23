انطلاق تظاهرات جديدة في الديوانية ضد الواقع الصحي في المحافظة

2020/06/23 | 12:53 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نظم العشرات من أهالي محافظة الديوانية، تظاهرة امام دائرة صحة المحافظة للمطالبة بإقالة مديرة الصحة وبسبب صفقات الفساد.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن شباب الديوانية يمهلون مدير عام صحة الديوانية لغاية الاحد لتقديم استقالتها بسبب ما وصفوه صفقات الفساد وسوء الادارة للمؤسسات الصحية في الم...

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