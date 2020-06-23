ظريف: سنسلم فرنسا الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية خلال أيام

2020/06/23 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، عن قرب تسليم بلاده الصندوق الأسود لطائرة الركاب الأوكرانية التي اسقطها الحرس الثوري مطلع العام الجاري إلى فرنسا.

وذكرت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية نقلا عن ظريف، تأكيده لنظيره الكندي “فرانسوا شامبان” خلال اتصال هاتفي، ان ايران سترسل الصندوق الاسود للطائرة الاوكرانية الى فرنسا خلال الايام القليلة المقبلة لقراءة بياناته، بعد ان كانت طهران قد اتخذت هذا القرار قبل أيام، مبينا ان بلاده مستعدة لحل القضايا القانونية وتعويض ذوي ضحايا الحادث، إضافة الى تعويض الجانب الاوكراني عن اضرار الطائرة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن اسقاطه الطائرة بعد إقلاعها بلحظات من مطار طهران، على الرغم من نفي السلطات الإيرانية بداية الامر مسؤوليتها عن الحادث، الذي أدى الى مقتل جميع ركاب الطائرة والبالغ عددهم مئة وستة وسبعين شخصا.

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