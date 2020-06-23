الأزمة النيابية تدعو إلى تحمل الجميع لمسؤولياته في الحرب ضد كورونا

2020/06/23 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت خلية الأزمة النيابية الجميع الى تحمل المسؤولية في مواجهة وباء كورونا في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها البلد.

وقال عضو اللجنة فالح الزيادي في تصريح، إن العراق دخل في مرحلة الانتشار العشوائي السريع للفيروس، وان اللجنة تدرس تشريع قانون الطوارئ الصحية من أجل إعلان حالة الطوارئ في البلد، من أجل منح الحكومة ووزير الصحة صلاحيات أوسع بمواجهة الوباء.

وشدد الزيادي على ضرورة مساعدة الأجهزة الحكومية في حربها ضد المرض من خلال اتباع الإجراءات الوقائية واتباع مبدأ المسؤولية الجماعية وعدم إلقاء المسؤولية على وزارة الصحة فقط.

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