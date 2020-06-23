الداخلية: القبض على سبعة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى

2020/06/23 | 12:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على سبعة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “مفارز وكالة الاستخبارات ألقت القبض على 7 مطلوبين، وفقا لأحكام المادة 4 إرهاب، وذلك لانتمائهم إلى عصابات داعش الإرهابية”.وأضاف البيان، أنه “ومن خلال التحقيقات الأولية […]

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