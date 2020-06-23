وزير الثقافة يستقبل نقيب الصحفيين مؤيد اللامي

2020/06/23 | 12:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم اليوم الثلاثاء، بمكتبه بمقر الوزارة، نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس أتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، لبحث سبل تفعيل الدور الثقافي من خلال الإعلام الهادف والكلمة الحرة.وبارك اللامي لوزير الثقافة بمناسبة تسنمه المنصب، معبراً عن ثقة الوسط الصحفي بإكمال المسيرة الثقافية وتطويرها، رغم الظروف المالية الصعبة التي […]

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