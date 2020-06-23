الوطني الكردستاني يهدد بالانسحاب من حكومة وبرلمان كردستان بسبب الرواتب

2020/06/23 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستانهدد الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي، الثلاثاء (23 حزيران 2020)، بتعليق المشاركة في الحكومة والبرلمان بسبب خيار قطع الرواتب.وقال جنكي عبر تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تعليق المشاركة في الحكومة والبرلمان احد الخيارات للاتحاد الوطني". وأضاف، أن "المجلس القيادي سيعقد اجتماعا، وفي حال عدم توصل حكومة اقليم كردستان الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، ولم تكن هناك شفافية في الايرادات والمصروفات، فإن الاتحاد الوطني لن يقبل بقطع الرواتب". وأشار الرئيس المشترك للوطني الكردستاني، إلى أن "تعليق المشاركة في الحكومة والبرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة هي احدى الخيارات أمامنا".

ووصل وفد كردي برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني وعضوية وزراء المالية والتخطيط والكهرباء ووزير الإقليم، ورئيس ديوان الإقليم، وسكرتير مجلس الوزراء، إلى بغداد، من أجل توقيع اتفاق شامل يخص المستحقات المالية والنفط ورواتب الموظفين.

يُشار إلى أن بغداد سلّمت إقليم كردستان، 400 مليار دينار، في وقت سابق، كرواتب لشهر آيار الماضي، إلا أن حكومة كردستان لم، تصرف رواتب الموظفين لغاية الآن.

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بغداد اليوم - بغداد

وصل وفد حكومي من إقليم كردستان، الثلاثاء (23 حزيران 2020)، إلى بغداد لاستئناف الحوار بشأن الملفات العالقة بين المركز والاقليم.

وقال مصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "وفدا حكوميا من إقليم كردستان وصل اليوم، إلى بغداد

بغداد اليوم- خاص

رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الثلاثاء (23 حزيران 2020)، على تصريحات النائب عن كتلة صادقون عدي عواد بشأن حديث استخدام المدافع لحل المشاكل مع الإقليم.

وقال باجلان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هذه التصريحات

بغداد اليوم- خاص

طالب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، احمد حمه رشيد، الثلاثاء (23حزيران 2020)، القضاء في التحقيق بهدر المال العام بالحسابات الختامية بموزانات الدولة خلال السنوات الماضية.

وقال رشيد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الدورة الن

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