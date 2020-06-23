الزراعة العراقية تكشف سبب منع حركة المحاصيل من كوردستان الى باقي المحافظات

2020/06/23 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، اليوم الثلاثاء، سبب منع حركة المحاصيل الاستراتيجية من اقليم كوردستان، الى باقي المحافظات.

وقال النايف، لوكالة شفق نيوز، ”اننا الآن في موسم استلام محصولي الحنطة والشعير، واي حركة من الاقليم الى المحافظات الاخرى، يشكل بعض الخطورة، باعتبار ان منافذ الاقليم مازالت مفتوحة، غير مسيطر عليها وهناك احتمال دخول الحنطة والشعير على شكل تهريب الى الاقليم ولهذا صدر القرار“.

وبين أن "قرار منع حركة المحاصيل الإستراتيجية بين الاقليم والمحافظات وبين المحافظات، جاء من اجل الحفاظ وحماية المنتج الوطني".

واضاف أن القرار شمل ايضا المحافظات الاخرى.

وأصدرت وزارة الزراعة العراقية، امس الاثنين، حزمة تعليمات حددت بموجبها منع اكثر من ٤٠ منتجاً زراعياً وحيوانياً من الاستيراد، فضلا عن منع حركة المحاصيل الإستراتيجية من اقليم كوردستان الى باقي المحافظات ولأي سبب كان.

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