2020/06/23 | 13:04 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: اتفاق قريب بين بغداد واربيل بشان المشاكل العالقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 13:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: اتفاق قريب بين بغداد واربيل بشان المشاكل العالقة ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: اتفاق قريب بين بغداد واربيل بشان المشاكل العالقة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).