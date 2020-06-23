حول حملة تركيا! - فارس محمود

2020/06/23 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_محمود قامت القوات التركية بالتوغل في شمال كردستان العراق فجر الاربعاء المنصرم، وجاء هذا التوغل بعد عملية قصف جوي ومدفعي واسعة وشديدة لعدة ايام شملت 8 قرى حدودية في مناطق سنجار ومخمور وقنديل مما ادى الى نزوح واسع للعوائل في تلك القرى وخسائر مادية كبيرة تخص مزارع اناس القرى.



وتنتشر الان القوات التركية التي اطلقت على عملياتها "مخلب النمر" بعمق 10 كم داخل اراضي شمال كردستان العراق.رافقت هذه الحملة العسك ......





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