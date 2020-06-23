وفد حكومة اقليم كوردستان يبدأ الجولة الثالثة من المباحثات في بغداد

2020/06/23 | 13:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم الثلاثاء الى العاصمة بغداد بهدف اتمام المباحثات السابقة الخاصة بحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يجري فيها الوفد برئاسة طالباني زيارة الى بغداد، لبحث حل الإشكالات.

ويتألف الوفد من: وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، وزير شؤون المناطق الكوردستانية خارج الاقليم خالد شواني، وزير الكهرباء كمال محمد صالح، وزير التخطيط دارا رشيد، رئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح، سكرتير مجلس الوزراء امانج رحيم، يرافقهم وفد فني يمثل باقي الوزارات في الاقليم.

وقال سمير هورامي المتحدث الاعلامي باسم قوباد طالباني في بيان اليوم انه من المقرر ان يناقش الوفد وخلال الزيارة الثالثة له ملف النفط والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، وفق نتائج ومخرجات المفاوضات السابقة التي اجراها وفد الاقليم مع اللجنة العليا للحكومة العراقية.

وسبقت زيارة وفد حكومة الاقليم زيارة اجراها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني التقى فيها الرئاسات الثلاث، وقادة القوى والجهات السياسية في بغداد.

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