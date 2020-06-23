المصرف الدولي الإسلامي يوقع عقدا مع شركة الصناعات الالكترونية لتمويل مضخات الماء العاملة بنظام الطاقة الشمسية للفلاحيين

2020/06/23 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن المصرف الدولي الإسلامي، توقيع عقدا مع شركة الصناعات الالكترونية لتمويل مضخات الماء العاملة بنظام الطاقة الشمسية للفلاحيين، مشيرا إلى أن تمويل الفلاحيين بمبالغ تصل إلى مليار دينار ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي الواحد تريليون دينار.





وقال المصرف في بيان صحفي للبورصة العراقية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف الدولي الإسلامي تعاقد مع شركة الصناعات الالكترونية في وزارة الصناعة والمعادن لتمويل مضخات الماء العاملة بنظام الطاقة الشمسية نوع لورنتز الألمانية وفق عقود إسلامية ( عقد المرابحة) ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي الواحد تريليون دينار حيث سيتم تمويل الفلاحيين بمبالغ تصل إلى مليار دينار".

وأكد المصرف أن توقيع هذا العقد هو من اجل النهوض باقتصاد بلدنا وتطوير الزراعة ودعم المزارع العراقي وخلق نهضة زراعية، ومن اجل دعم وتشغيل الشباب للقضاء على البطالة، ولتحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون ما بين القطاع المصرفي الخاص والقطاع العام، وتحقيق اهداف الحكومة من خلال الاستفادة من الأموال المحلية والمنتج المحلي.





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