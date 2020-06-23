نجم اسود الرافدين يلتزم بالبروتوكولات الصحية في إيران

2020/06/23 | 13:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، بشار رسن، التزامه بالبروتوكولات الصحية في العاصمة الإيرانية طهران.وقال رسن في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “التدريبات اليومية تجرى على قدم وساق هنا مع فريقي بيرسبوليس من اجل الاعداد الأمثل لاستئناف مسابقة الدوري الايراني”.وأوضح بالقول، “حالياً التزم بجميع البروتوكولات والإجراءات الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا سواء كن […]

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