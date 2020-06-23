رينو كوليوس الجديدة كلياً ... مهما كانت رغبتك

2020/06/23 | 13:09 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة البلاد المتحدة الوكيل الحصري لسيارات رينو الفرنسية في العراق,إن"رينو كوليوس الجديدة كلياً تمتاز بتصميم ساحر وأنيق".

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