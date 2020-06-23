فوتون العراق : عروض أقساط جديدة وصيانة مجانية

2020/06/23 | 13:09 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سما الغربية الوكيل الحصري لسيارات فوتون في العراق,عن" الاستمرار بعروض البيع بنظام الأقساط والنقد".

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