الطيران العراقي يدمر وكرا لداعش في صلاح الدين

2020/06/23 | 13:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمر طيران الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، وكراً تابع لتنظيم داعش الارهابي ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين....

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