شاهد.. الطائفية تجرد سيدة عراقية من منزلها وسط بغداد وتتركها تواجه ويلات الزمن منذ 14 سنة

2020/06/23 | 13:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر شريط مسجل تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، سيدة عراقية من أهالي بغداد منطقة الحرية، اضطرت إلى ترك بغداد بعد أن استولى على منزلها ضابط في الداخلية أبان فترة الطائفية سنة 2006 حسب قولها.وتعيش السيدة الآن مع بناتها وأولادها في قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار، وتشكي من عدم قدرتها على تسديد […]

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