وفاة نجم كروي دولي سابق بعد صراع مع المرض

2020/06/23 | 13:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]توفي اليوم الاثنين، اللاعب الدولي السابق نوري ذياب بعد صراع مع المرض.

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