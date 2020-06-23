المالية النيابية تتحدث عن تأمين رواتب المعينين الجدد

2020/06/23 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص دعا عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الحكومة الى وضع حدا نهائيا لمعاناة المعينين الجدد في وزارة التربية والوزارات الأخرى.وقال “للعهد نيوز” ، أن “لجنته تسعى إلى تضمين فقرة رواتب المعينين الجدد في قانون الاقتراض المحلي، مشيرا الى، أن آلاف المعينين الجدد والمحاضرين المجانين في وزارة التربية والكهرباء لم يتسلموا […]

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