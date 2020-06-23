الاعلام الامني: حرق مستودع لتصنيع العبوات الناسفة في صلاح الدين

2020/06/23 | 13:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الثلاثاء، حرق مستودع لتصنيع العبوات الناسفة في صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان، ان "قطعات عمليات صلاح الدين المتمثلة بلواء مغاوير القيادة واللواء التاسع حشد شعبي انطلقت نحو اهدافها المرسومة ضمن عمليات ابطال العراق / المرحلة الثالثة، حيث تم تفتيش قرية العيث من قبل الجهد الهندسي التابع للقيادة".واضافت، ان "العملية اسفرت عن حرق مستودع لتصنيع العبوات الناسفة"، مبينة ان "القطعات مستمرة في عمليات البحث والتطهير وصولا لحاوي العظيم ".

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