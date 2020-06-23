وزير الحج السعودي يؤكد أن عدد حجاج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف.. هل يوجد استثناءات للدول؟

2020/06/23 | 13:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الثلاثاء، إن عدد حجاج هذا العام لن يتجاوز الـ10 آلاف، مبينا أن التغطية الإعلامية ستتاح لحج هذا العام وفق إجراءات صحية.وأضاف في مؤتمر صحفي: “في ظل استمرار الجائحة وسهولة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، فقد […]

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