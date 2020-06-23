نائب عن كربلاء: الحزبية والفساد وراء فشل مشروع مغذيات كهرباء الحسينية

2020/06/23 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي، الثلاثاء، ان مشروع مغذيات كهرباء الحسينية المتوقف منذ سنوات واحدا من المشاريع الفاشلة التي نفذت بعد العام ٢٠٠٣.وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “٩٥ بالمئة من المشاريع التي نفذت في كربلاء بعد العام ٢٠٠٣ فاشلة من حيث الموقع والخدمة والكلفة والمنافسة ومشروع مغذيات كهرباء الحسينية واحدا […]

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