2020/06/23 | 14:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7425 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الأمر الذي يرفع مجموع الحالات في البلاد إلى 599705، وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم.وقالت قوة العمل المكلفة بمواجهة وباء «كوفيد – 19» إن 153 شخصاً توفوا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مما يرفع العدد الرسمي لحالات الوفاة إلى 8359.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابات كورونا في روسيا تلامس 600 ألف حالة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابات كورونا في روسيا تلامس 600 ألف حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).