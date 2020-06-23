جرحى بمشاجرة مسلحة داخل

2020/06/23 | 14:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء باصابة اربعة من الكسبة جراء اندلاع مشاجرة مسلحة داخل علوة لبيع الخضراء والفواكه في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان اربعة اشخاص اصيبوا بجروح أحدهم بحالة خطرة بعد تعرضهم الى إطلاق نار إثر مشاجرة حصلت في علوة بيع الخضار في قضاء الشنافية بسب عدم الاتفاق على اسعار البيع.

واردف المصدر بالقول ان قائد شرطة الديوانية قرر نقل مدير مركز الشنافية بسبب احداث اليوم في القضاء.

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