أرجنتيني يعبر المحيط في قارب لوحده  لزيارة والديه

2020/06/23 | 14:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..استطاع بحار أرجنتيني أن يعبر المحيط الأطلسي باستخدام مركب صغير، لزيارة والديه، وذلك عقب توقف حركة الرحلات الجوية، بسبب الإغلاق إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.وقد عبّر البحار الأرجنتيني خوان مانويل باييستيرو عن سعادته بعدما نجح في عبور المحيط الأطلسي في مركب صغير بمفرده، لزيارة والديه المسنين بعد أن عجز عن السفر إليهم عبر الطيران […]

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