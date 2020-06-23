مسؤول إيراني: الكاظمي سيزور طهران قريبا

2020/06/23 | 14:23 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الايرانية العراقية حميد حسيني، الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزر...

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