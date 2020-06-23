2020/06/23 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلدية الموصل : تأهيل متنزه اليرموك بدعم من الاتحاد الاوربي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 14:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدية الموصل : تأهيل متنزه اليرموك بدعم من الاتحاد الاوربي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدية الموصل : تأهيل متنزه اليرموك بدعم من الاتحاد الاوربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).