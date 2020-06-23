بعد فتح المعابر الحدودية مع ايران .. الكاظمي سيزور طهران قريباً

2020/06/23 | 14:26 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الايرانية العراقية، حميد حسيني، عن تصدير سلع غير نفطية بقيمة 1.1 مليار دولار للعراق في شهرين خلال فترة 20 مارس/آذار حتى 20 مايو/أيار 2020.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن حسيني قوله، إن الصادرات للعراق باتت بوضعية جيدة بعد اعادة فتح معبريمهران...

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