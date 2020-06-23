2020/06/23 | 14:26 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

أكدت عضو لجنة الصحة النيابية، اكتفاء الحسناوي، اليوم، أن الأطباء العراقيين الذين أعلنوا اكتشاف علاااج فيروس كورونا، سيتم التواصل معهم وقالت الحسناوي إن علاااج فايروس كورونا المستجد، الذي اكتشفه أطباء عراقيون، لحد الان لا نعلم مكوناته، وسنتواصل مع الاطباء حول الآثار الجانبية للعلاا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اعلان اكتشاف علاج "كورونا" من قبل اطباء عراقيين .. وزارة الصحة تصرح) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اعلان اكتشاف علاج "كورونا" من قبل اطباء عراقيين .. وزارة الصحة تصرح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).