وزير الاتصالات يكشف عن تورط أشخاص وجهات متنفذة بعمليات تهريب الإنترنت

2020/06/23 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الاتصالات، أركان شهاب أحمد، عن تورط أشخاص وجهات متنفذة بعمليات تهريب سعات الإنترنت.

وقال أحمد، إن هناك عمليات تهريب لسعات الانترنت تحدث من خلال الكابل الضوئي والمايكرويف، وهي سعات غير قانونية باعتبار أنها لم تمر عبر بوابات النفاذ التابعة للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة للوزارة، والتي تدار من قبل شركة السلامة العامة، ولم تخضع للرسوم، وقد تسبب خروقات أمنية، لكونها غريبة عن منظومة الاتصالات.

وأوضح أن الوزارة ستتخذ إجراءات مهمة للحد من تهريب السعات بصورة غير قانونية، فضلا عن قرب إجراء تعديل لتلك السعات وأسعارها داخل العراق، بهدف إحداث فارق تجاري قليل، وهناك خطوات أخرى ستعمل عليها الوزارة مستقبلا للنهوض بهذا القطاع المهم.

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