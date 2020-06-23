السلطات السعودية تحدد أداء فريضة الحج لمن هم داخل المملكة وأعمارهم أقل من 65 عاما

2020/06/23 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت السلطات السعودية تنظيم أداء مناسك الحج لهذا العام بأعداد محدودة جدا تقتصر على الموجودين داخل المملكة من جنسيات مختلفة بسبب استمرار جائحة كورونا.

وذكرت وزارة الحج السعودية في بيان، أن القرار جاء انسجاما مع ظروف وباء كورونا وخطورة هذا الفيروس في التفشي بين التجمعات البشرية والتنقلات بين دول العالم وازدياد معدلات الإصابة به عالميا، مشيرة إلى أن الإجراء يحرص على إقامة الفريضة بشكل آمن وبما يحقق التباعد الاجتماعي وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وعلى صعيد متصل، أكد وزير الصحة السعودي أن موسم الحج لهذا العام سيقتصر على من هم أقل من خمسة وستين عاما وليس لديهم أمراض مزمنة، على ان يخضعوا للفحص فبل وصولهم الى الديار المقدسة، إضافة لخضوعهم للحجر الصحي بعد أداء مناسك الحج.

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