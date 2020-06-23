خلية الإعلام الأمني: طيران الجيش العراقي يدمر وكراً لداعش ضمن قاطع محافظة صلاح الدين

2020/06/23 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دمر طيران الجيش العراقي وكرا لعصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع محافظة صلاح الدين.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني انه في اليوم الثاني من انطلاق عملية أبطال العراق بمرحلتها الثالثة، تواصل قطعات الشرطة الاتحادية تقدمها نحو تحقيق الأهداف المرسومة، في تطهير محور المسؤولية.

هذا وتمكنت القطعات من العثور على عجلة نوع بيكب دفع رباعي تابعة لعصابات داعش الإرهابية، من قبل الفوج الأول لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين وقد تم تدميرها من قبل الفوج، كما تم العثور على وكر للعصابات الإرهابية وقد تم التعامل معه أصوليا.

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