2020/06/23 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف..



إصابة 12 منتسباً من الملاكات الصحية بكورونا وارتفاع الإجمالي إلى 155

يتبع .



..



.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النجف.. إصابة 12 منتسباً من الملاكات الصحية بكورونا وارتفاع الإجمالي إلى 155) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النجف.. إصابة 12 منتسباً من الملاكات الصحية بكورونا وارتفاع الإجمالي إلى 155) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).