النجف.. إصابة 12 منتسباً من الملاكات الصحية بكورونا وارتفاع الإجمالي إلى 155


النجف.. إصابة 12 منتسباً من الملاكات الصحية بكورونا وارتفاع الإجمالي إلى 155
2020/06/23 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

النجف..

إصابة 12 منتسباً من الملاكات الصحية بكورونا وارتفاع الإجمالي إلى 155 

 

يتبع .

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