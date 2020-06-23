فرقة الإمام علي تعلن دفن 75 متوفياً بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/06/23 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

في حصيلة جديدة فرقة الامام علي(ع)القتالية تعلن عن دفن(٧٥) متوفي بجائحة فيروس كورونا الوبائي في مقبرة وادي ا...





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