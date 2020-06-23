محافظتان عراقيتان تسجلان 265 حالة شفاء من فيروس كورونا

2020/06/23 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

سجلت محافظتا النجف وذي قار، الثلاثاء (23 حزيران 2020)، 265 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، في كل...





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