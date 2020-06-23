الخارجية النيابية لـ”العهد نيوز”: البرلمان سيتخذ قرار حازم ازاء التواجد التركي في شمال العراق

2020/06/23 | 14:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، من مغبة اي تدخل عسكري تركي في شمال العراق، مؤكدا أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار المنطقة.وقال الموسوي في تصريح خص به “العهد نيوز” اليوم الثلاثاء ” أن جلسة غد ستشهد مناقشة الاعتداءات التركية السافرة على الاراضي العراقية”.وأضاف، أن التوغل التركي داخل […]

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