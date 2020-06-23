جورجينا رزق.. ملكة جمال تتحدى التقدم بالسن

2020/06/23 | 14:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نشر الفنان اللبناني وليد توفيق صورة تجمع بينه وبين زوجته ملكة جمال لبنان والعالم جورجينا رزق وذلك بعد غياب سنوات، حيث بدت علامات التقدم بالسن واضحة عليها لكنها حافظت على نفس الجمال والإطلالة المشرقة التي تمتعت بها دوماً.وظهرت جورجينا رزق مع أصدقاء عائلتها ومع زوجها وليد توفيق خلال الاحتفال بالأغنية الجديدة التي يستعد توفيق […]

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