بينهم موظف بالصحة.. تسجيل 4 وفيات بكورونا في ثلاث محافظات

2020/06/23 | 14:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةسجلت محافظات ديالى واربيل وكركوك، الثلاثاء، 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم موظف من الكادر صحي.وقالت مصادر طبية، إن "حالات الوفيات سجلت اثنين منها من سكنة مدينة خانقين، وحالة في اربيل ، بينما حالة الوفاة الاخيرة هي لاحدى الكوادر الصحية في كركوك".وأضافت، أن "الكادر الصحي الذي توفي اثر اصابته بكورونا في كركوك، هو، نجات رشيد، احد الاداريين في دائرة صحة كركوك، والذي توفي صباح اليوم متأثرا باصابته بكورونا، وهي ثاني حالة للكوادر الصحية في المحافظة".

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