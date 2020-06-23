غوغل يحتفي بذكرى ميلاد “رائدة تحرير المرأة” في مصر

2020/06/23 | 14:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..احتفى محرك البحث “غوغل”، الثلاثاء، بذكرى ميلاد هدى شعراوي رائدة الحركة النسائية في مصر، التي تحل اليوم 23 حزيران/يونيو.وبدل الموقع الشهير صورة الواجهة الرئيسية لينشر صورة مرسومة تجمع عددا من النساء ينتمين لبيئات مختلفة، يعبرن عن خوض هدى شعراوي كفاحا مشهودا لتحرير المرأة، ومنع حرمانها من التعليم والرياضة والفنون.ولدت نور الهدى محمد […]

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