عالية نصيف: شركة (ايرثلنك – سيمفوني) تحقق أرباحاً طائلة على حساب المصلحة العامة

2020/06/23 | 14:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكدت النائبة عالية نصيف أن شركة (ايرثلنك – سيمفوني) تستخدم موارد الدولة وتحقق أرباحاً طائلة على حساب المصلحة العامة، مبينة أنها أرسلت أسئلة برلمانية إلى وزير الاتصالات للإجابة عليها بشأن العقد المبرم مع هذه الشركة .وقالت نصيف في بيان اليوم :” ان العقد المبرم بين وزارة الاتصالات وشركة (ايرثلنك – سيمفوني) يستنفذ موارد […]

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