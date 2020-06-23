وزير الخارجية يلقي كلمة العراق في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة

2020/06/23 | 14:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين كلمة العراق في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة؛ لمناقشة التطوُّرات في ليبيا، وأزمة سدّ النهضة.

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