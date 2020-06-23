الصحة: فرق مشتركة تلاحق المخالفين لحظر التجوال

2020/06/23 | 14:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي عن تنظيم فرق مشتركة بالتنسيق مع عمليات بغداد، تتولى اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين لحظر التجوال.

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