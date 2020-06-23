النجف وواسط تصدران اجراءات مشددة لتطويق الجائحة

2020/06/23 | 14:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت محافظتا النجف وواسط، الثلاثاء، جملة قرارات للوقاية من من انتشار الإصابة بمرض كوفيد ١٩ المتسبب عن فيروس كورونا.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، انه إمتثالاً لقرارات خلية الأزمة في محافظة النجف قررت مديرية شؤون أفواج طوارئ منع إقامة مناسبات الافراح ومجالس العزاء، مشيرا الى ان القرار جاء لمنع تفشي فيروس كورونا في المحافظة.

واضاف الفوج قرر ايضاً منع دخول الوافدين إلى المدينة القديمة لمن لا يرتدي الكمامات الطبية والقفازات.

وعلى صعيد متصل اصدرت خلية الازمة في محافظة واسط تعليمات لتطبيق الحظر الصحي الشامل في المحافظة، التي تنفذ ابتداءً من يوم غد الاربعاء 24/ 6/ 2020.

وحذرت من انه يمنع منعاً باتاً أشتغال بعض موظفي الصحة او الاجهزة الامنية بعجلاتهم وأستغلال الاستثناء الممنوح لهم، منذرة من انه سيتم أتخاذ اجراءات قانونية بحقهم كما لا يحق لهم التجوال بعجلاتهم خارج نطاق الدوام الرسمي.





واضافت الخلية في بيان لها، تلقت ورد لشفق نيوز،"يمنع منعاً باتاً إقامة مجالس العزاء أو أي مناسبة حتى داخل البيوت وعلى الاهالي أخبار الاجهزة الامنية بشكل عاجل"، مناشدة "وجهاء المناطق أخذ دورهم في توعية الناس بضرورة الالتزام وعدم الخروج من البيوت الا للضرورة القصوى".

وتابعت، ان "️اللجان الشعبية المناطقية هي الحل المنطقي لمساعدة دائرة الصحة في أكتشاف الحالات المصابة وتقديم المساعدة المطلوبة كما من مهام هذه اللجان منع أقامة أي تجمعات مناطقية"، مقررة الاستثناءات المسموح بها في اثناء الحظر️ وتشمل "محلات المواد الغذائية، و️محلات الخضروات والفواكه واللحوم، و️الباعة الجوالين، و ️المشتقات النفطية، و️الصيدليات والعيادات️ والافران والمخابز، ️كذلك موظفي الصحة والاجهزة الامنية وموظفي الخفارات في الكهرباء والنفط والبلديات والماء والاعلامين".

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