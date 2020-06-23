وزير الخارجية السوري: “قانون قيصر” سيفتح الباب للارهاب

2020/06/23 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس مجلس الوزراء السوري وزير الخارجية، وليد المعلم، الثلاثاء، الهدف الحقيقي من قانون قيصر الأميركي، هو “فتح الباب لعودة الإرهاب”. وقال المعلم، في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي إن “الهدف الحقيقي من قانون قيصر الأمريكي، هو فتح الباب لعودة الإرهاب، مثلما كان في العام 2011“. وأضاف أن “تصريحات (وزير الخارجية الأمريكي) مايك بومبيو، […]

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