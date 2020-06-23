العراق يخلد النجمين الكرويين احمد راضي وعلي هادي بنصبين وطابع

2020/06/23 | 14:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يوم الثلاثاء ان الوزارة اتفقت مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار على اقامة نصبين تذكاريين لفقيدي الكرة العراقية احمد راضي وعلي هادي اللذين وافتهما المنية جراء اصابتهما بجائحة كورونا.

واوضح درجال في بيان اليوم انه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لاختيار الموقع الذي يتناسب ومكانتهما وانجازات كل منهما.

وفي بيان ثان قال درجال انه اتفق مع وزارة الاتصالات على اصدار طابع يخلد اسم فقيد الكرة العراقية احمد راضي.

وقال درجال في البيان ان الطابع الذي سيتم اصداره سيحمل صورة الكابتن احمد راضي.

وكان درجال قد وجه دوائر الوزارة باعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام ترحما على وفاة نجم الكرة العراقية احمد راضي عقب اصابته بجائحة كورونا، كما وجه بتسمية عدد من ملاعب وقاعات الوزارة باسماء المتوفين من الشباب والرياضيين الذين وافتهم المنية جراء الفايروس القاتل، فضلاً عن طباعة صور كبيرة لفقيدي الكرة العراقية احمد راضي وعلي هادي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتثبيتها باماكن محددة في جانبي الكرخ والرصافة تخليداً لذكراهما.

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