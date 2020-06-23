تنظيم فرق مشتركة لاتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين لحظر التجوال

2020/06/23 | 14:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي عن تنظيم فرق مشتركة بالتنسيق مع عمليات بغداد، تتولى اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين لحظر التجوال.وقال الجميلي في تصريح، اليوم الثلاثاء، إن “اجتماعا عقد مع قائد عمليات بغداد لمناقشة آلية حظر التجوال في الكرخ والرصافة، وتنظيم فرق مشتركة واتخاذ الإجراءات الرادعة بالمخالفين كافة”.وأكد إعمام وزارة الصحة بالإجراءات […]

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